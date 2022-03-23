«Закон должен исполняться»: Кремль о наказании за фейки о российских военных

«Что касается заочного осуждения, то об этом рано еще говорить, перед этим есть еще институт розыска и институт экстрадиции. Не знаю, как сейчас, но раньше Израиль всегда экстрадировал российских граждан, находящихся в розыске. Израиль пока что жестко по отношению к России позицию не поменял, поэтому, если так, то вопрос взаимной юридической помощи и соглашений межгосударственных действует, и, базируясь на прошлом опыте, его должны экстрадировать. Если вина будет доказана, и суд подойдет к вынесению приговора, то какое наказание он может получить? Это новая норма права, он лицо ранее не судимое, нет рецидивной составляющей. Много видов наказания, не связанных с лишением свободы: штраф от 3 млн до 5, принудительные работы. Но, как правило, в такого рода делах действует пункт д, «по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти вражды», от 5 до 10 лет лишения свободы. С учетом отсутствия судимости это 6-6,5 лет лишения свободы, если будет его вина полностью доказана, хотя все-таки, повторюсь, пока у нас есть слабое место в квалификации этой статьи. У защиты Невзорова есть определенная позиция, и она достаточно серьезная для того, чтобы не наступили те последствия, о которых мы и говорили», - заключил Трунов.