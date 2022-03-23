«Закон должен исполняться»: Кремль о наказании за фейки о российских военных

Закон о наказании за фейки о деятельности Вооруженных сил РФ полностью соответствует ситуации, когда против России ведется тотальная информационная война. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать возбуждение уголовного дела против журналиста Александра Невзорова по соответствующей новой статье уголовного кодекса.
"Я никак не могу это комментировать. Есть положения закона, он достаточно жесткий, но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "положения этого закона должны применяться".
Статья УК РФ, устанавливающая ответственность за публичное распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил, была введена в действие федеральным законом от 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.
СК России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье о распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, Невзоров в своих соцсетях опубликовал «заведомо ложную информацию» об обстреле ВС РФ роддома в Мариуполе, так же он сопроводил публикации «недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан», которые он взял из украинских СМИ.
В настоящее время следствие ищет, где находится Невзоров.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предпринимательницы и блогера Вероники Белоцерковской по той же статье. Блогеру грозит наказание в виде штрафа от 3 млн рублей до 10 лет колонии.
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также за призывы к антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Статья «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» УК РФ распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» в отношении России, ее граждан или юридических лиц.
Наказание по ней предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет. Также возможно наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ до 3 лет, ареста до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.
Сторона защиты журналиста Александра Невзорова может побороться за него в суде, поскольку с его делом все не так однозначно, отметил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по статье о заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. При этом в настоящий момент Невзоров находится в Израиле.
«Пока вопрос подвешенный, пока только начало следствия. Есть ли состав преступления, нет ли состава преступления – здесь нужна лингвистическая экспертиза того, что было сказано, какой смысл содержался в этих высказываниях, и есть ли там состав преступления. Здесь нужно работать со стороны защиты, предъявлять свои аргументы, свои доказательства. У нас все-таки состязательность процесса, и в его рамках выясняется, было ли преступление или не было, и насколько виновен человек, потому что [Невзоров] ссылался на какие-то средства массовой информации, и это сбивает прицел следствия. Не все так пока однозначно», - пояснил юрист.
Трунов напомнил, что заявления Невзорова не голословны, так как он ссылается на западные и украинские СМИ, которые не запрещены в России.
«Он в своих публикациях, сообщениях ссылается на средства массовой информации Украины. Что это за средства массовой информации, возможно на них ссылаться или нет? У нас не определен статус украинских СМИ. Они признаны недобросовестными, запрещены к цитированию – что именно? Если российское СМИ ссылается на украинское, то что происходит? По поводу СМИ, которые признаны иноагентами, есть порядок уведомления. А что делать с CNN, BBC или украинскими СМИ? У нас есть определенный пробел. Одно дело, он что-то свое опубликовал, а если что-то чужое – в этой ситуации что можно иметь в рамках расследования? Это уже другой разговор», - отметил глава Союза адвокатов.
Адвокат сослался на правовую норму, согласно которой журналист не несет ответственности за достоверность сведений, опубликованных другими СМИ.
«У нас есть в федеральном законе «О СМИ» статья 57, которая предусматривает освобождение от ответственности журналиста за распространение несоответствующих действительности сведений, если они являются воспроизведением материала или его фрагмента, распространенного другим СМИ, за исключением СМИ-иноагентов. Это определенные формальности. Должно быть включение в реестр тех СМИ, на которые ссылаться нельзя. Здесь, я считаю, статья, которую приняли, сыроватая. Сейчас, как ни коснись, если ее применять – такой казус выплывает. С этим уголовным делом и с этой статьей не все однозначно, она требует поправок», - предположил юрист.
В случае осуждения журналисту может грозить экстрадиция, однако его вину еще предстоит доказать.
«Что касается заочного осуждения, то об этом рано еще говорить, перед этим есть еще институт розыска и институт экстрадиции. Не знаю, как сейчас, но раньше Израиль всегда экстрадировал российских граждан, находящихся в розыске. Израиль пока что жестко по отношению к России позицию не поменял, поэтому, если так, то вопрос взаимной юридической помощи и соглашений межгосударственных действует, и, базируясь на прошлом опыте, его должны экстрадировать. Если вина будет доказана, и суд подойдет к вынесению приговора, то какое наказание он может получить? Это новая норма права, он лицо ранее не судимое, нет рецидивной составляющей. Много видов наказания, не связанных с лишением свободы: штраф от 3 млн до 5, принудительные работы. Но, как правило, в такого рода делах действует пункт д, «по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти вражды», от 5 до 10 лет лишения свободы. С учетом отсутствия судимости это 6-6,5 лет лишения свободы, если будет его вина полностью доказана, хотя все-таки, повторюсь, пока у нас есть слабое место в квалификации этой статьи. У защиты Невзорова есть определенная позиция, и она достаточно серьезная для того, чтобы не наступили те последствия, о которых мы и говорили», - заключил Трунов.
Противодействие распространению фейков о Вооруженных силах России требует усиленного контроля, важна работа по пресечению злонамеренной активности, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил на совещании по вопросам о тенденциях развития криминогенной обстановки в России, что «усиленного контроля также требует противодействие распространению различного рода лживой информации, то есть так называемых фейков об использовании Вооруженных сил», передает РИА «Новости».
Это также касается и «призывов к введению ограничений в отношении нашей страны, в отношении граждан, в отношении российских юридических лиц».
«Здесь важна работа по пресечению такого рода злонамеренной активности, незаконной деятельности, включая и незаконные протестные акции. Все необходимые инструменты законодательством на эту тему предусмотрены», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Законопроект об уголовном наказании за фейки о работе любых госорганов России за рубежом весьма оперативно поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Он, скорее всего, весьма оперативно поступит президенту. Если президент примет такое решение, он его подпишет. Это вопрос уже технический, он достаточно быстрый", - сказал представитель Кремля.
Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.
Документ предусматривает расширение списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и т. д. Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.