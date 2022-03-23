Песков прокомментировал участие Путина в саммитах G20 и АТЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано говорить об участии Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС, сообщает "Газета.ру".

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По его словам, пока рано говорить об этом, поскольку ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом. Он также прокомментировал призыв США исключить России из "Большой двадцатки".

"США оказывают неприкрытое и малодипломатичное отношение к нашей стране. Понятно, что американцы будут давить на разные страны. Но целый ряд государств предпочитают придерживаться независимой точки зрения", – сказал представитель Кремля.

30–31 октября на острове Бали планируется провести саммит G20 в очном формате. Сейчас в "двадцатке" председательствует Индонезия. Ее власти ранее заявляли, что не намерены включать кризис на Украине в текущую повестку дня, вместо этого они сосредоточатся на приоритетных экономических темах.

Ранее МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Польша сможет заменить Россию в Большой двадцатке. По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом глава МИД Польши отметил, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.