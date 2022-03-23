«Киев постоянно меняет позицию»: Лавров о переговорах России и Украины

Переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело, Киев постоянно меняет свою позицию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", - сказал он.



"Трудно избавиться от впечатления, что их [Украину] держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов наших и западных, просто не выгодно, чтобы этот процесс [переговоров] завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием, - указал Лавров. - Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий".



Кроме того, министр обратил внимание на провокационные заявления Запада о переброске на Украину советских самолетов МиГ из Восточной Европы. "Еще дополнительные Stinger, которые являются колоссальной угрозой, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, Россия не против посредничества стран Запада в переговорном процессе с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии.

"Западные страны особо стремятся сыграть какую-то посредническую роль, мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы", - отметил он.

"Железобетонные" договоренности

Лавров заявил, что России нужны "железобетонные" договоренности с Украиной, чтобы ни у кого не возникало соблазна их нарушить.

"В нынешней ситуации вещи, о которых президент [РФ Владимир Путин] сказал, должны быть железобетонно закреплены и гарантированы так, чтобы никто даже не пытался нарушать обязательства", - сказал Лавров.

Силовой захват Донбасса

Лавров заявил, что Россия располагает документами, подтверждающими имевшиеся опасения Москвы насчет готовившейся попытки Киева завоевать силой Донбасс.

"Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 100 020 своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план Б, и, как теперь выясняется, такой план был, - подчеркнул глава МИД. - Есть документы, которые сейчас у нас в руках, и которые четко показывали справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется прямая агрессия и будет попытка завоевать Донбасс силой оружия".

При этом, указал Лавров, на Западе никто не вспоминает о фактах, предшествовавших началу российской спецоперации на Украине.

"Говорят: "Вот 24 февраля Россия вторглась". Это такая игра словами, которой Запад славится, и применяется эта манера отсечения неудобных периодов истории, причем самой свежей даже истории, как в данном случае", - добавил он.

Референдум в Крыму

Лавров заявил, что Запад "отменяет" все, что было до крымского референдума, что его изобличает.

"Про культуру отмены: когда все эти годы, когда мы говорили с нашими западными коллегами и упрекали их в том, что они допустили кровавый госпереворот [на Украине] вопреки всем европейским ценностям, они говорят: "Вы же Крым аннексировали". То есть все, что было до референдума, они отменяют, у них такая культура", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.



"Они отменяют в идеологии, в своей логике все то, что их изобличает, - уверен Лавров. - Договоренности, наплевали на гарантии, наплевали на Европейский союз, госпереворот, кровь", - перечислил министр.

При этом он подчеркнул, что референдум в Крыму проводился из-за угрозы жизням жителей полуострова.

"Но начинают [западные страны] именно с этого, а что подвело к этому референдуму, который они называют аннексией, это их уже не интересует", - указал глава МИД РФ. По его словам, "таких примеров сейчас в истории множество, точно так же, как нынешние события они отсчитывают с 24 февраля (начало российской спецоперации на Украине - прим. ТАСС). Не с ноября, когда президент [РФ Владимир Путин] выдвинул инициативу по европейской безопасности, не с декабря, когда мы сформулировали проекты договоров для американцев и для натовцев, не с встреч, которые состоялись между делегациями России и США, России и НАТО, в ходе которых нам было категорически отказано в том, чтобы кодифицировать, делать юридически обязывающими неделимость и безопасность, когда ни одно государство не укрепляло бы свою безопасность за счет других", - констатировал Лавров.

По его мнению, "все это забывается, забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план "Б", и как теперь выясняется, такой план "Б" был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия".

"Но этого-то уже никто не вспоминает, вот говорят - 24 февраля Россия вторглась. Это такая игра словами, которой Запад славится, и применяется эта манера, культура отсечения неудобных периодов истории, причем даже самой свежей истории", - уверен глава внешнеполитического ведомства.

Принцип "культуры отмены"

Лавров заявил, что Запад поощрял неонацизм на Украине, применяя принцип "культуры отмены" (cancel culture) для сдерживания России. Министр указал, что "на Украине насаждался и поощрялся неонацизм, были приняты законы о так называемой декоммунизации, о героизации победителей во Второй мировой войне, куда записали Шухевича, Бандеру и прочих коллаборационистов, по которым плакал еще Нюрнбергский трибунал, но это никого не интересовало".

"Цивилизованный Запад просто молча это наблюдал и даже поощрял, активно поощрял. Так же, как он поощрял разработку стратегии национально патриотического воспитания молодежи на основе господдержки. В том числе у них была такая организация - "Пласт", в которой [в свое время] проходили подготовку и боевую, и идеологическую Бандера, Шухевич и иже с ними", - указал Лавров.

Он упомянул и о фактах избиения ветеранов на Украине 9 мая, о попытках раскола Русской православной церкви в этой стране.

"Сейчас есть такой модный термин - культура отмены, cancel culture. Так вот, все, что происходило, это культура отмены общей истории как часть агрессивного сдерживания России", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что "никто никогда не пытался следовать тем светлым словам, которые произносились в 1990 году, когда в России было специальное заседание ОБСЕ, когда провозглашались такие свободы, как доступ к информации". По словам главы МИД РФ, западные страны провозглашали, что "у нас общая судьба, у нас общий европейский дом, единое пространство до Урала и до Владивостока, но параллельно формировалась политика в отношении Украины, которая должна была Украину максимально оторвать от России".

О военной операции

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.

Сложности в процессе диалога с Украиной по вопросам мирного урегулирования возникают из-за следования Киевом «методичкам» и указаниям США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Когда люди только делают вид, что представляют [на переговорах] свою сторону и народ, а на самом деле зачитывают те методички и материалы, которые им приносят, пишут и подкидывают [из США], какой здесь может быть диалог? Он даже может быть, но он не приведет к искомому результату», — рассказала она.

Захарова подчеркнула, что все восемь лет с момента установления новой власти, гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины была Россия, которая в «ручном режиме призывала всех, кто взял на себя перед Украиной обязательства, международное сообщество, помогать выстраивать ей демократическое будущее».

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ход российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед», — заявил он, отметив, что переговоры идут практически ежедневно.

Кремль не будет публиковать документы, где изложена переговорная позиция России и не разглашает подробности переговоров делегаций России и Украины, чтобы не навредить процессу, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя идею Владимира Зеленского о референдуме по возможным компромиссам, он пояснил, что позиция Москвы связана «с целым набором параметров». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина — это суверенное государство, и «какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о возможном референдуме по вопросу компромиссов с Россией.

«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — отметил представитель Кремля.

Как передает ТАСС, Песков, отвечая на уточняющий вопрос об отношении Кремля к возможному референдуму на Украине после того, как делегации сформируют пакет предложений, сказал, что это также «связано с целым набором параметров, которые могут и должны обсуждаться нашими переговорными командами».

«Наша переговорная команда имеет полное полномочие, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства. Далее очередь за нашими украинскими визави», — заявил он.

По его словам, позиция Москвы на переговорах четко сформулирована устно и письменно — документы получены Киевом, планов опубликовать их нет.

«Они [требования РФ] хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. Они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад были переданы украинцам», — сказал Песков, добавив, что эти проекты документов не будут опубликованы.

Он уточнил, что украинская сторона ответила на часть из требований. «Но мы, безусловно, хотели бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Всеукраинский референдум

С идеей проведения Всеукраинского референдума Зеленский выступил 21 марта. Он указал, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности. «Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны», — сказал он в интервью украинскому Общественному телевидению.

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече», — добавил он.

Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Москвой необходимо вынести на референдум.

«Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма», — сказал он.

«Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», — пояснил он.

По его словам, Украина не согласится на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает российская сторона.

«У нас есть ультиматум, вот есть пункты — выполняйте, и тогда мы закончим войну — это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, не можем этого сделать», — заключил Зеленский.

Как идут переговоры

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Киев предложил создать на Украине демилитаризованное государство со своей армией по образцу Швеции. В Кремле назвали эту идею возможным компромиссом. По словам Мединского, переговоры с Киевом «идут тяжело, но Москва искренне стремится прийти к миру». В МИД России также надеются на достижение компромисса.

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — пояснил Мединский.

«Ключевой вопрос для нас — это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и т.д.», — добавил он.

Пока стороны не пришли к компромиссным решениям, переговоры продолжаются одновременно со специальной военной операции РФ на Украине.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что Киеву нужно провести референдум не по статусу Донецкой и Луганской народных республик или Крыма, а по статусу остальных областей Украины.

«Касаемо Крыма, Луганской и Донецкой народной республики, референдум по этим территориям прошел еще в 2014 году и сейчас его проводить нецелесообразно. Касаемо других освобожденных денационализированных территорий, то конечно же, референдум нужен там. Люди должны определиться, будут ли они жить в составе Украины, либо они будут жить отдельно», — приводит его мнение РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с порталом Infox сказал, что затронутые Зеленским вопросы сейчас нельзя назвать основными.

«Эти темы не являются ключевыми в том переговорном процессе, который на сегодняшний день ведется. Мы давно уже говорили о том, что тема Крыма закрыта навсегда. И для нас играет роль не признание его принадлежности Украиной или иной другой страной, ключевую роль играет волеизъявление самих россиян. Что касается Донбасса, то есть Донецкой и Луганской народных республик, мы их официально признали. Главное — это денацификация и демилитаризация Украины. Мы должны получить гарантии этого. Причем получить не формально, на словах, потому что от них на Украине привыкли отказываться с первых дней независимости», — заключил сенатор.

Руководство ООН позитивно оценило шанс дипломатического выхода из украинского кризиса. Вероятность найти решение в рамках мирных переговоров увидел генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает «Интерфакс».

«Мы не должны терять надежду. Исходя из моих контактов с различными действующими лицами, считаю, что элементы дипломатического прогресса наметились по нескольким ключевым вопросам», — заметил Гутерриш.

Генсек добавил, что рано или поздно сторонам все равно придется перейти «с поля боя за стол переговоров».

Переговоры России и Украины начались через четыре дня после старта российской спецоперации по защите населения Донбасса. Российский президент Владимир Путин требует от украинского руководства признать Крым частью России, согласиться с независимостью республик Донбасса, провести демилитаризацию и денацификацию, а также обеспечить нейтральный статус страны.

Несмотря на то что делегации из Москвы и Киева провели несколько раундов переговоров, они до сих пор не сообщили, удалось ли им прийти к согласию хотя бы одному из пунктов требований. В Кремле тем временем посетовали, что переговоры идут медленнее и менее содержательно, чем могли бы.