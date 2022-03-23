Новак: Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие

Даже в текущий период Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам газа. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на "правительственном часе" в Госдуме.

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"Несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года", - заявил Новак.

Он подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие.

"На протяжении многих десятилетий мы являемся надежным поставщиком на мировые рынки", - напомнил вице-премьер.

Однако в Евросоюзе, где уже наблюдается рост цен и дефицит на энергетических ресурсах, действуют против себя. Под давлением США там отказались от ввода уже построенного газопровода "Северный поток-2" в ущерб европейским потребителям.

В таких условиях цена на электроэнергию в Европе выросла в десять раз, на газ - в пять раз, доходя до отметки 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это не предел, так как есть риски незаполнения подземных хранилищ газа, предупредил зампред правительства.

"Запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" - это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов", - подчеркнул вице-премьер.

Европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен, добавил Новак.