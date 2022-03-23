Захарова назвала виновных в инфляционных ударах по рынкам ЕС

Вина за инфляционные удары по рынкам Евросоюза лежит не на России, а на европейской бюрократии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Инфляционный удар по рынкам энергоресурсов, удобрений и продовольствия, металлов, по цепочкам поставок, по фондовым рынкам Европы нанесла не Россия, а евробюрократия", - заявила Захарова, комментарий которой был опубликован на сайте ведомства.
Дипломат отметила, что представители Евросоюза не просчитали внутренние последствия от антироссийских санкций.