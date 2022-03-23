Захарова назвала виновных в инфляционных ударах по рынкам ЕС

"Инфляционный удар по рынкам энергоресурсов, удобрений и продовольствия, металлов, по цепочкам поставок, по фондовым рынкам Европы нанесла не Россия, а евробюрократия", - заявила Захарова, комментарий которой был опубликован на сайте ведомства.