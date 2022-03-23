Кремль предостерег гражданских на Украине от стрельбы по российским военным

Вооруженные силы (ВС) России не стреляют по гражданским на Украине до тех пор, пока те не берут оружие в руки и не открывают огонь по российским военным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что российские военные не наносят удары по гражданским, а помогают им.

9 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Так, украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.