Лавров заявил об интересе США к биолабораториям Казахстана

Интерес США к бывшим биолабораториям СССР на территории Казахстана требует прояснений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО, передает ТАСС.
По его словам, Пентагон интересовался лабораториями, чтобы их модернизировать, создавать какие-то новые объекты.
Лавров отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с коллегами из Казахстана в рамках подготовки меморандума о сотрудничестве в сфере биологии.
Заявления Соединенных Штатов о том, что Россия якобы может использовать химическое и биологическое оружие, являются злонамеренными инсинуациями. Об этом ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков после встречи в Госдуме с депутатами фракции «Единая Россия».