Лавров заявил об интересе США к биолабораториям Казахстана

Интерес США к бывшим биолабораториям СССР на территории Казахстана требует прояснений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО, передает ТАСС.

Фото: Sputnik Sputnik

По его словам, Пентагон интересовался лабораториями, чтобы их модернизировать, создавать какие-то новые объекты.

Лавров отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с коллегами из Казахстана в рамках подготовки меморандума о сотрудничестве в сфере биологии.