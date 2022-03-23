Лавров назвал Украину инструментом для сдерживания России

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина была выбрана западными странами как инструмент для подавления российской самостоятельности. Об этом пишет RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства России сделал в ходе выступления в МГИМО.

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«Что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности... Для того, чтобы эта Украина была эффективным инструментом сдерживания, она должна была стать анти-Россией, как недавно сформулировал наш президент, и в этом смысле там насаждался и поощрялся неонацизм», - пояснил Лавров.

При этом министр отметил, что Запад рассчитывает максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий, продолжая накачку Украины оружием. А конечной целью такой политики западных стран является возрождение однополярного мира, пишет ТАСС.

«Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», - пояснил глава МИД России.

По словам Лаврова, которые привело РИА Новости, происходящее сейчас «не только, да и не столько про Украину», по сути это попытка сформировать миропорядок, в котором США хотят быть единоличным сувереном.

Глава МИД также высказал мнение, что предпринимаемые сейчас в мире антироссийские действия могут стать приговором западной цивилизации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка несмотря ни на что будет поставлять оружие на Украину в больших объемах.