Лавров указал на просьбы Зеленского "на слезе" к Европе

"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон и канцлер [Германии Олаф] Шольц регулярно общаются с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Также премьер-министр Израиля. Мы в контакте с руководителями Китая и Индии. Но западные страны особо стремятся сыграть какую-то посредническую роль. Мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться", - указал Лавров.