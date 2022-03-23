Лавров указал на просьбы Зеленского "на слезе" к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед европейскими парламентами, рассчитывает на эмоциях заставить НАТО вмешаться. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.
"Затягивание [переговоров между Москвой и Киевом] нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию, позволять Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами и после каждого такого выступления на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО", - отметил глава дипведомства.
Он подчеркнул, что позиция России простая, переговорные подходы были четко изложены, ими интересуются европейские представители.
"[Президент Франции Эмманюэль] Макрон и канцлер [Германии Олаф] Шольц регулярно общаются с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Также премьер-министр Израиля. Мы в контакте с руководителями Китая и Индии. Но западные страны особо стремятся сыграть какую-то посредническую роль. Мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться", - указал Лавров.