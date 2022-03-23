В МИД назвали красные линии в переговорах с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе выступления в МГИМО министр отметил, что переговоры с Украиной идут тяжело, поскольку украинская сторона «постоянно меняет свою позицию» и «отказывается от своих же предложений».

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.