В МИД назвали красные линии в переговорах с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе выступления в МГИМО министр отметил, что переговоры с Украиной идут тяжело, поскольку украинская сторона «постоянно меняет свою позицию» и «отказывается от своих же предложений».
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции. В Кремле отмечают, что процесс переговоров идет «гораздо медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».