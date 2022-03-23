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27 минут назад

В МИД назвали красные линии в переговорах с Украиной

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не против посредничества стран Запада в переговорах с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД назвали красные линии в переговорах с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе выступления в МГИМО министр отметил, что переговоры с Украиной идут тяжело, поскольку украинская сторона «постоянно меняет свою позицию» и «отказывается от своих же предложений».

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции. В Кремле отмечают, что процесс переговоров идет «гораздо медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МГИМО,
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