«Идут тяжело»: Лавров о переговорах с Украиной

«Вслух заговорили про план Б, и, как теперь выясняется, такой план был. Есть документы, которые сейчас у нас в руках, и которые четко показывали справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется прямая агрессия и будет попытка завоевать Донбасс силой оружия», - отметил министр.