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31 минуту назад

«Идут тяжело»: Лавров о переговорах с Украиной

Елена Прошина

Переговоры с Украиной идут тяжело, киевская сторона постоянно меняет позицию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в МГИМО.

«Идут тяжело»: Лавров о переговорах с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Запад рассчитывает максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий, продолжая поставлять Украине оружие. При этом Москва не против посредничества западной стороны в переговорах с Киевом, но у России есть четкие красные линии.

«Переговоры идут тяжело, украинская сторона постоянно меняет позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от ощущения, что их за руку держат американцы», - цитирует министра ТАСС.

Лавров также подтвердил, что у российской стороны имеются документы, подтверждающие опасения военной агрессии на Донбассе.

«Вслух заговорили про план Б, и, как теперь выясняется, такой план был. Есть документы, которые сейчас у нас в руках, и которые четко показывали справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется прямая агрессия и будет попытка завоевать Донбасс силой оружия», - отметил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о постепенном продвижении вперед переговоров Украины и России по достижению мирных договоренностей. По его словам, переговоры, которые проходят почти каждый день, идут очень сложно, «иногда скандально».

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