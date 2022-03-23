Посол РФ в Дании напомнил, что сотрудничество в Арктике без России не имеет смысла

Работа Арктического совета должна продолжаться, международное сотрудничество в этом районе без России не имеет смысла. Такое мнение высказал посол РФ в Дании Владимир Барбин. В начале марта все страны Арктического совета, кроме России, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории, из-за ситуации на Украине.

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"Мне не хотелось бы, чтобы это приводило к напряженности. Но новая ситуация в Арктическом совете, естественно, затрудняет сотрудничество и обеспечение устойчивого развития в регионе, - заявил Барбин в опубликованном в среду интервью газете Berlingske. - Если взглянуть на карту, то можно увидеть, что международное сотрудничество в этом районе без России не имеет смысла". Он подчеркнул, что в Арктике Россия имеет самое протяженное побережье.

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Издание пишет, что, по мнению датских экспертов, точка зрения российского посла имеет под собой почву, поскольку могут происходить самые разные происшествия - от спасательных операций на море до разлива нефти, - последствия которых могут оказаться очень серьезными.

"Это большой регион с большими вызовами, и он уязвим. Могут возникнуть серьезные последствия в результате, например, разлива нефти. При этом Россия - самая большая страна, и трудно представить, как с подобным можно справиться без нее", - рассказала занимающаяся исследованиями политики безопасности в Арктическом регионе сотрудник датской Военной академии Камилла Нёруп Сёренсен.

С ней согласен сотрудник Института международных исследований Миккель Рюнге Улесен, который также указывает на то, что Россия располагает куда большим ледокольным флотом, чем западные страны.

Как отмечает "Берлингске", министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд отказался комментировать заявление российского посла.