Медведев назвал следующую цель США после России

Последние тридцать лет целью США была Россия, которая воспринималась там как враг, и в случае победы американцы нацелились бы на Китай, что могло бы привести к тяжелому кризису и ядерной войне. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По словам политика, у США «не нашлось хороших стратегов после Второй мировой войны» и в стране не задумываются о последствиях предпринимаемых шагов на внешнеполитической арене.

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«Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают. (…) В течение тридцати последних лет целью бездарной и примитивной игры была Россия. Объяснение одно – она враг. (…) Значит надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить. Как это отзовется в ближайшем будущем в Европе и в мире в целом? Неважно. Об этом никто никогда даже не задумывался», - заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ также выразил уверенность, что следующей целью для американцев стало бы «тотальное ослабление Китая».

«И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени – Большого ядерного взрыва», - подчеркнул он.

Медведев заверил, что такого развития событий Россия никогда не допустит. При этом, по его словам, в отличие от американского истеблишмента, Россия хочет видеть США «сильной и умной страной».

«Государством, которое пытается решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран. Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется – Ирак или Иран…», - заметил политик.

Ранее президент США Джо Байден интервью NBC News отверг критику в своей адрес по поводу вывода войск из Афганистана. Рассуждая об этом, он заговорился и перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Позднее президент США вновь оговорился в выступлении перед конгрессом, назвав украинцев иранцами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В ходе спецоперации российские военные получили документы о том, что под контролем США в украинских биолабораториях выполнялись исследования с образцами коронавируса летучих мышей и по переносу заболеваний перелетными птицами.