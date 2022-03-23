Лавров: в этом случае произойдет "то самое" прямое столкновение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению Вооруженных сил России и альянса, передает ТАСС, ссылаясь на выступление дипломата в МГИМО.

Глава МИД России вспомнил заявления коллег из Польши о том, что на саммите НАТО будет обсуждаться вопрос отправки на Украину миротворцев, и высказал надежду на то, что они понимают "о чем идет речь".

По словам Лаврова, в этом случае произойдет "то самое" прямое столкновение, которого "все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе".

Ранее вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и по итогам предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что во время ближайшего саммита НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворческой миссии. Лавров назвал эту инициативу Польши демагогической.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.