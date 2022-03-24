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23 минуты назад

Медведев заявил о конце "однополярного мира"

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Соединенные Штаты больше не являются "хозяевами" Земли, заявил в интервью РИА "Новости" зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил о конце "однополярного мира"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", - сказал Медведев.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО сказал, что Запад ввел санкции в отношении РФ с целью возродить однополярный мир. По его словам, происходящее сейчас в мире не только и не столько про Украину, это попытка сформировать новый миропорядок. Министр выразил мнение, что следующей страной после России, которую Запад захотят отодвинуть на задний план, может быть Китай.

В Кремле указали на самого активного участника антироссийской гонки

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" публикует онлайн-хронику событий.

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