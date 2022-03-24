Медведев заявил о конце "однополярного мира"

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО сказал, что Запад ввел санкции в отношении РФ с целью возродить однополярный мир. По его словам, происходящее сейчас в мире не только и не столько про Украину, это попытка сформировать новый миропорядок. Министр выразил мнение, что следующей страной после России, которую Запад захотят отодвинуть на задний план, может быть Китай.