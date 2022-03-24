Медведев заявил о конце "однополярного мира"

Соединенные Штаты больше не являются "хозяевами" Земли, заявил в интервью РИА "Новости" зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", - сказал Медведев.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО сказал, что Запад ввел санкции в отношении РФ с целью возродить однополярный мир. По его словам, происходящее сейчас в мире не только и не столько про Украину, это попытка сформировать новый миропорядок. Министр выразил мнение, что следующей страной после России, которую Запад захотят отодвинуть на задний план, может быть Китай.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. "Газета.Ru" публикует онлайн-хронику событий.