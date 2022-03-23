Весь мир, весь "просвещенный Запад" получил команду "фас", чтобы ущемлять и уничтожать все русское. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.
"Мы сейчас видим, - как говорится, маски сорваны, и сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно больше унижать и уничтожать все русское, уже весь мир получил команду "фас", весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт, зашел в какой-то магазин, и тебя приняли за русского", - сказал министр.
Лавров добавил, что предпринимаемые антироссийские действия являются приговором западной цивилизации. "Я уже не говорю про то, что творится со спортом, с нашими паралимпийцами, это издевка, это приговор западной цивилизации. Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей", - указал глава МИД РФ.
"Они, конечно, все будут валить на "агрессию", на "вторжение", но факты, которые я перечисляю, - это малая толика всего того, что предшествовало нашим решениям, которые были вынужденными и которые нацелены на то, чтобы спасти жизни людей, которых восемь лет бомбили, [решения, которые приняты] чтобы не допустить размещение на Украине военной инфраструктуры, которая нам угрожает, и это связано с невступлением в НАТО в том числе, и, конечно, денацификация - это абсолютно неотъемлемые требования. Попытки украинских деятелей заявить, что у них таких законов нет и что у них все по-европейски, - это неправда. Законы есть, они в интернете доступны, пожалуйста", - добавил он.
Лавров также отметил, что известных российских дирижера Валерия Гергиева и оперную певицу Анну Нетребко отказываются принимать на гастроли, а из школьных и университетских программ исключают Ф. М. Достоевского, А. И. Солженицына. "В общем вот такие у нас партнеры", - заключил глава российского дипведомства.
По его словам, все эти рестрикции в отношении Москвы нужны Западу, чтобы убрать препятствие в виде России на пути построения однополярного мира.
"Это все для того, чтобы постараться убрать, как они надеются [на Западе], препятствие в виде России на пути построения однополярного мира", - указал глава дипведомства.
При этом министр подчеркнул, что "санкции были всегда", и президент РФ Владимир Путин об этом говорил.
"Но нынешний масштаб, конечно, поражает, поскольку я не думал, что такое воображение на Западе возникнет, - продолжил он. - Если раньше они постоянно подчеркивали, вводя санкции, что это не против простых людей, это против режимов, против лидеров, чтобы они почувствовали персонально, как плохо им будет, если они не будут сотрудничать, а простых людей мы всегда ограждаем, [то сейчас] ничего подобного. Все это уже отброшено многократно".
В этой связи Лавров обратил внимание на высказывание министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, заявившего, что страны Европейского союза намерены начать "тотальную экономическую войну" против России. "Ничего не напоминает? - заметил глава МИД. - Этот беспрецедентный шабаш отражает злобу, потому что сорван проект "анти-Россия", и сейчас любое лыко в строку, все средства хороши. Если ты русофоб, тебе все можно и все дозволено".
"Последние восемь лет этот принцип доказывался повседневно в отношении того, что творила украинская власть, а сейчас эта русофобская вседозволенность распространяется на весь так называемый западный мир", - охарактеризовал происходящее Лавров.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.