"Они, конечно, все будут валить на "агрессию", на "вторжение", но факты, которые я перечисляю, - это малая толика всего того, что предшествовало нашим решениям, которые были вынужденными и которые нацелены на то, чтобы спасти жизни людей, которых восемь лет бомбили, [решения, которые приняты] чтобы не допустить размещение на Украине военной инфраструктуры, которая нам угрожает, и это связано с невступлением в НАТО в том числе, и, конечно, денацификация - это абсолютно неотъемлемые требования. Попытки украинских деятелей заявить, что у них таких законов нет и что у них все по-европейски, - это неправда. Законы есть, они в интернете доступны, пожалуйста", - добавил он.