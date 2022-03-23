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45 минут назад

Лавров заявил о превращении Украины в инструмент для сдерживания России

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.

Лавров заявил о превращении Украины в инструмент для сдерживания России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И в том, что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности... Для того, чтобы эта Украина была эффективным инструментом сдерживания, она должна была стать антироссией, как недавно сформулировал наш президент, и в этом смысле там насаждался и поощрялся неонацизм», — сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Ранее в Исследовательской службе конгресса США предложили американским парламентариям продвигать новый подход НАТО в отношении России, который будет основан на сдерживании, а не на сотрудничестве.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,МГИМО,
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