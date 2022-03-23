Лавров заявил о превращении Украины в инструмент для сдерживания России

«И в том, что касается российского направления политики НАТО, Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности... Для того, чтобы эта Украина была эффективным инструментом сдерживания, она должна была стать антироссией, как недавно сформулировал наш президент, и в этом смысле там насаждался и поощрялся неонацизм», — сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.