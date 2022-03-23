Замглавы МИД РФ обсудил с послом Индии ситуацию вокруг Украины

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Индии в России Паван Капур обсудили в среду обстановку на Украине .

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.