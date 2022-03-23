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45 минут назад

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Индии ситуацию вокруг Украины

ТАССТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Индии в России Паван Капур обсудили в среду обстановку на Украине.

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Индии ситуацию вокруг Украины
Фото: ТАССТАСС

"Обсуждались актуальные вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Политика,Андрей Руденко,Владимир Путин,МИД России,
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