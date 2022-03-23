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1 час назад

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили уезжать из страны без разрешения главы фракции

Клопс.RuКлопс.Ruиещё 8

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать страну без разрешения главы фракции Владимира Васильева.

Депутатам ЕР запрещено покидать РФ
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Об этом, ссылаясь на заместителя секретаря генсовета партии Александра Сидякина, пишет РИА Новости в среду, 23 марта.

«Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев», — рассказал Сидякин.

Заместитель секретаря уточнил, что запрет распространяется только на членов партии в Госдуме. Других членов фракции ограничение не касается.

«Членов партии под два миллиона, ну нет, конечно [не распространяется]», — подчеркнул Сидякин.

Политика,Александр Сидякин,Владимир Васильев,Единая Россия,Госдума,
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