Депутатам ЕР запрещено покидать РФ

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать страну без разрешения главы фракции Владимира Васильева.
Об этом, ссылаясь на заместителя секретаря генсовета партии Александра Сидякина, пишет РИА Новости в среду, 23 марта.
«Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев», — рассказал Сидякин.
Заместитель секретаря уточнил, что запрет распространяется только на членов партии в Госдуме. Других членов фракции ограничение не касается.
«Членов партии под два миллиона, ну нет, конечно [не распространяется]», — подчеркнул Сидякин.