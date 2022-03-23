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1 час назад

Медведев рассказал о плане США по развалу России

Ura.RuUra.Ru

США планировали разрушить Россию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Вашингтон рассчитывал создать на территории РФ пять-шесть «новых стран» с собственным стратегическим оружием.

Медведев раскрыл план США по развалу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если есть тактическая задача разрушить Россию, зачем вообще долгосрочная стратегия? Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке все удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

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По мнению зампреда Совбеза РФ, США планировали расколоть Россию на пять-шесть «новых стран». Медведев считает, что именно об этом «мечтали за океаном» в 1990-е годы после распада Советского Союза. У каждой «новой страны» должно было остаться стратегическое вооружение, пишет Медведев.

«Ничего не напоминает? Неуправляемое „гуляй-поле“, где у власти фрики, фанатики и радикалы? Сюжет из антиутопии или безумного футурологического прогноза? Pulp fiction? Нет, это реальная перспектива такой стратегии», — заявил экс-президент РФ.

Медведев считает, что следующей целью США был Китай. После его ослабления «остается лишь пара шагов» до глобального кризиса и ядерного взрыва, заявил политик.

Володин заявил о деградации правовой системы США

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве удалось сорвать антироссийский проект Запада с помощью спецоперации на Украине и признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, иностранные государства планировали захват Донбасса и создание военно-биологической программы.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT.

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