Медведев: «Россия хочет видеть США сильной и умной страной»

Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик раскритиковал США за отсутствие внятной стратегии и безответственность. По его мнению, все, что делает Вашингтон, - безответственно и разрушительно. Он привел в пример то, как США постоянно вели бессмысленные войны с правом все бросить и оставить после себя руины.
По словам Медведева, к РФ США относятся примерно так же, однако Россия никогда не допустит такого развития событий. Он надеется, что однажды американские власти начнут вести себя умно и понятно.
«В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм», - написал политик.
Он также отметил, что Америка видится России ответственным государством, выполняющим все функции великой державы, которое пытается решать свои внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран. По мнению Медведева, это станет возможным с одним условием.
«Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется – Ирак или Иран», - заключил он.