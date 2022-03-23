Дума приняла закон, уточняющий порядок присвоения званий в противопожарной службе

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об уточнении порядка присвоения звания лейтенанта и младшего лейтенанта внутренней службы в федеральной противопожарной службе (ФПС).

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Так, закон устанавливает, что присвоение специального звания младшего лейтенанта внутренней службы ФПС возможно только при назначении на должности среднего начальствующего состава и при наличии среднего профессионального образования.