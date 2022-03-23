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1 час назад

Володин: Сначала должен быть отчет главы ЦБ РФ, потом назначение

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 4

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать график рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях таким образом, чтобы депутаты могли сначала заслушать годовой отчет председателя ЦБ о работе, а затем обсудить назначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России.

Володин: Сначала должен быть отчет главы ЦБ РФ, потом назначение
Фото: пресс-служба Госдумы пресс-служба Госдумы

«Что касается процедуры назначения руководства Центрального банка, у нас с вами есть еще в повестке отчет Председателя ЦБ. Правильно было бы в начале отчитаться, а потом рассматривать кадровый вопрос», — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Сейчас в порядок работы Госдумы сначала, на 20 апреля, включен вопрос утверждения кандидатуры председателя ЦБ. Отчет руководителя Банка России должен состояться через месяц. Спикер предложил обсудить назначения председателя ЦБ РФ в увязке с отчетом.

«Эльвира Набиуллина согласна с таким подходом. Центральный банк также считает, что надо сначала отчитаться, а потом дать оценку. Это сильная позиция с их стороны», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Банка России. В 2017 году Госдума приняла решение продлить полномочия Набиуллиной еще на 5 лет, таким образом срок завершается в июне текущего года.

Политика,Эльвира Набиуллина,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Банк России,Госдума,
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