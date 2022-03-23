Володин: Сначала должен быть отчет главы ЦБ РФ, потом назначение

«Что касается процедуры назначения руководства Центрального банка, у нас с вами есть еще в повестке отчет Председателя ЦБ. Правильно было бы в начале отчитаться, а потом рассматривать кадровый вопрос», — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании.