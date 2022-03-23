Володин: Сначала должен быть отчет главы ЦБ РФ, потом назначение

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил скорректировать график рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях таким образом, чтобы депутаты могли сначала заслушать годовой отчет председателя ЦБ о работе, а затем обсудить назначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России.
«Что касается процедуры назначения руководства Центрального банка, у нас с вами есть еще в повестке отчет Председателя ЦБ. Правильно было бы в начале отчитаться, а потом рассматривать кадровый вопрос», — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Сейчас в порядок работы Госдумы сначала, на 20 апреля, включен вопрос утверждения кандидатуры председателя ЦБ. Отчет руководителя Банка России должен состояться через месяц. Спикер предложил обсудить назначения председателя ЦБ РФ в увязке с отчетом.
«Эльвира Набиуллина согласна с таким подходом. Центральный банк также считает, что надо сначала отчитаться, а потом дать оценку. Это сильная позиция с их стороны», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Банка России. В 2017 году Госдума приняла решение продлить полномочия Набиуллиной еще на 5 лет, таким образом срок завершается в июне текущего года.