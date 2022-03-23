Президент Абхазии отправился с визитом в Россию

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает ТАСС.

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Отмечается, что Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого он планирует провести ряд встреч в администрации президента и правительстве России.