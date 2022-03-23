В МИД оценили возможность диалога по мирному договору с Японией

Япония сделала целый ряд недопустимых заявлений и провела акции недружественного характера, что делает невозможными переговоры по мирному договору и относительно Курильских островов. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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21 марта Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на введенные Японией санкции объявило о выходе из диалога с Токио по мирному договору и прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова. В Японии назвали это решение «прискорбным и абсолютно неприемлемым».

По словам Захаровой, Россия вынуждена была реагировать на то, что «Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд акций недружественного характера», в том числе и присоединившись к западным санкциям.

«Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. И которое планомерно старается нанести точечный ущерб интересам нашей страны. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным», - пояснила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что в феврале украинская тема стала для правительства Японии основной, хотя страна даже не граничит с Украиной.

«Япония не просто присоединилась к этому русофобскому хору, она встала в авангарде», - заметила Мария Захарова.