В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
21 минуту назад

Захарова уличила Украину в переговорах по «методичке США»

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина во время переговоров с Россией ориентируется на «методички США». Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова уличила Украину в переговорах по «методичке США»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они [украинские политики] никогда не вели эти переговоры сами», - сказала Захарова.

По ее мнению, США направляют Киеву «методички» для переговоров, через которые транслируют свои интересы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции.

23 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры идут очень тяжело, «иногда скандально», но стороны шаг за шагом продвигаются вперед.

В Кремле заявили, что процесс переговоров идет «гораздо медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители