Захарова уличила Украину в переговорах по «методичке США»

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«Они [украинские политики] никогда не вели эти переговоры сами», - сказала Захарова.

По ее мнению, США направляют Киеву «методички» для переговоров, через которые транслируют свои интересы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции.

23 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры идут очень тяжело, «иногда скандально», но стороны шаг за шагом продвигаются вперед.