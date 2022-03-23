Захарова уличила Украину в переговорах по «методичке США»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина во время переговоров с Россией ориентируется на «методички США». Об этом сообщает РИА Новости.
«Они [украинские политики] никогда не вели эти переговоры сами», - сказала Захарова.
По ее мнению, США направляют Киеву «методички» для переговоров, через которые транслируют свои интересы.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции.
23 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры идут очень тяжело, «иногда скандально», но стороны шаг за шагом продвигаются вперед.
В Кремле заявили, что процесс переговоров идет «гораздо медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».