«Угроза существованию страны». В каком случае Россия применит ядерное оружие

"Президент РФ Владимир Путин не зол на украинцев. И никто в России не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории. Он зол на тех людей на Украине, кто запрещает народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине. Он зол на тех людей, которые носят символику нацистов на улицах Киева и Львова. Он зол на тех украинцев и людей на Украине, кто хочет годами говорить с миром и с переговорной группой в Минске, не выполняя каких-либо принятых на себя обязательств", - сказал представитель Кремля.