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57 минут назад

Володин заявил о деградации правовой системы США

ТАССТАССиещё 11

Официальные лица США допускают противоречащие друг другу заявления, при этом власти страны нарушают свои же законы, что говорит о деградации политической системы. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о деградации правовой системы США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правовая система США продолжает деградировать. От официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления", - написал он, комментируя высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отсутствии давления на компании с целью их ухода из РФ и призыв Конгресса запретить работу с тем бизнесом, который остался в России.

Володин также обратил внимание на то, что Конгресс США ранее запретил любую помощь украинскому батальону "Азов" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), однако президент Джо Байден финансирует этих неонацистов и направляет им оружие.

"Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят", - продолжил Володин.

"Кто-то посмеется, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил", - заключил он.

Политика,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Администрация США,Конгресс США,Госдума,
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