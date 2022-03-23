Медведев заявил о безразличии США к другим странам

«В своё время я был поражён, когда один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их «помощи», безмятежно ответил: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!» Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», — рассказал Медведев.