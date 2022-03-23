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48 минут назад

Медведев заявил о безразличии США к судьбе других стран

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США безразличны к судьбе других стран.

Медведев заявил о безразличии США к другим странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При этом сами США постоянно вели бессмысленные войны, причём обычно – вдали от своей территории. Без правил и не оглядываясь на мировое сообщество. С правом всё и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху. Так уже было в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане и других странах», — написал он в Telegram.

Он добавил, что «американцев мало интересует будущее — если речь не идёт об их собственных доходах, их доме, их планах».

«В своё время я был поражён, когда один из президентов США в ответ на мой вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их «помощи», безмятежно ответил: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!» Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», — рассказал Медведев.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Пентагон уже забыл о недавних бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии со стороны США и их союзников в НАТО.

Политика,Анатолий Антонов,Дмитрий Медведев,НАТО,Пентагон,
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