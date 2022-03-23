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1 час назад

Россия призвала США ликвидировать свое химическое оружие

ТАССТАССиещё 5

Россия призывает Соединенные Штаты ликвидировать весь имеющийся у них запас химического оружия. Соответствующее сообщение разместило в Twitter во вторник посольство России в США.

Россия потребовала от США ликвидировать химическое оружие
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В 2017 году Россия ликвидировала свои запасы химического оружия. Этот факт был задокументирован ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия]. США в свою очередь сознательно затягивают уничтожение оставшихся 3% химического оружия, которые все еще представляют серьезную угрозу для планеты. Мы призываем США ликвидировать все свое химическое оружие", - написали российские дипломаты в ответ на сообщение в Twitter заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая призвала Москву "объявить о [наличии у себя запасов] химического оружия".

Политика,ОЗХО,
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