Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что западные компании военно-промышленного комплекса в погоне за финансовой наживой готовы зарабатывать «на крови». По его словам, они утратили все моральные ориентиры.

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«Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.

Антонов также подчеркнул, что накачивание Киева оружием и отправка на украинскую территорию иностранных наемников «безответственно и крайне опасно».

«Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», - говорится в заявлении посла.

Анатолий Антонов в своем обращении рассказал и об угрозе западных оружейных поставок, то есть о дальнейшем распространении техники и возникновении рисков ее использования в интересах злоумышленников.

Ранее российский посол в США, комментируя заявление Пентагона о том, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине, заявил, что это является очередной попыткой демонизировать РФ.

Дело в том, что пресс-секретарь военного ведомства Нед Прайс утверждал, что американское правительство не располагает и не управляет биолабораториями на украинской территории, однако в нарушении установленных норм он в очередной раз обвинил Россию.