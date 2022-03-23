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37 минут назад

«В погоне за наживой»: Антонов оценил поставки оружия Запада на Украину

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что западные компании военно-промышленного комплекса в погоне за финансовой наживой готовы зарабатывать «на крови». По его словам, они утратили все моральные ориентиры.

«В погоне за наживой»: Антонов оценил поставки оружия Запада на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.

Антонов также подчеркнул, что накачивание Киева оружием и отправка на украинскую территорию иностранных наемников «безответственно и крайне опасно».

«Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», - говорится в заявлении посла.

Анатолий Антонов в своем обращении рассказал и об угрозе западных оружейных поставок, то есть о дальнейшем распространении техники и возникновении рисков ее использования в интересах злоумышленников.

Ранее российский посол в США, комментируя заявление Пентагона о том, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине, заявил, что это является очередной попыткой демонизировать РФ.

Дело в том, что пресс-секретарь военного ведомства Нед Прайс утверждал, что американское правительство не располагает и не управляет биолабораториями на украинской территории, однако в нарушении установленных норм он в очередной раз обвинил Россию.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Политика,Нед Прайс,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пентагон,
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