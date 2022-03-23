Кадыров обратился с просьбой к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главе Украине Владимиру Зеленскому и дал политику несколько советов.
Российский политик в своем Telegram-канале посоветовал президенту обратить свое внимание на народ Украины и совместно с Россией «очистить страну от различного сброда». В этот список он включил бандеровцев, неонацистов, азовцев, террористов, перекочевавших на Украину с Ближнего Востока.
«А затем вместе строить чистое от экстремизма государство, перестать быть американской и натовской марионеткой, стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение... если не хочешь войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями», — написал глава Чечни.
Кадыров напомнил лидеру Украины, что главнокомандующему не к лицу сначала прятаться в убежищах, а затем бросать свою страну и народ.
«Это в Европе не стыдно потерять мужество... В реальной жизни мужчина должен оставаться мужчиной... Развернись лицом к России и ты войдёшь в историю миротворцем, спасшим свой народ», — отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров объявил о переброске чеченских военнослужащих в самые горячие точки Украины.