Кадыров предложил Зеленскому убежище в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сбежать в республику. Об этом он написал в своем Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу [Путину], чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твое лицо», — заявил он.

Еще одним преимуществом переезда в Чечню Кадыров назвал то, что Зеленского там «никто не найдет».

22 марта глава Чечни рассказал о планах провести парад в Киеве. По его словам, на это можно рассчитывать, учитывая успехи российских войск на всех фронтах и ощутимый вклад представителей силовых ведомств Чечни в проведение операции.

20 марта Кадыров прокатился на «трофейной генеральской бронемашине», конфискованной у командиров украинских националистов. Он рассказал о совершенной поездке и поделился своими впечатлениями.

«Бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался. Видимо, бандеровский генерал предпочитал отсиживаться в подземном бункере и не позволял подчиненным использовать машину по назначению», — отметил политик.