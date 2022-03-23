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21 минуту назад

«Только попробуйте сунуться»: В Госдуме пригрозили Польше

Елена Прошина

Польша будет разгромлена «по полной схеме», если вмешается в ход военной спецоперации России по денацификации Украины, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на депутата Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», экс-командующего Военно-воздушных десантных войск России Владимира Шаманова.

«Только попробуйте сунуться»: В Госдуме пригрозили Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров», — заявил парламентарий.

По словам депутата, финальная линия российской спецоперации будет проходить на границе Украины и Польши. При этом если польская армия решится вмешаться в ход спецоперации, то ей придется «бежать, задрав колени, до Варшавы».

«Тут же получите по полной схеме: [крылатыми ракетами] "Калибр" и всей мощью артиллерии и авиации», — отметил Шаманов.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

Политика,Владимир Шаманов,Джозеф Байден,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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