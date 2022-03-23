«Только попробуйте сунуться»: В Госдуме пригрозили Польше

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«Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров», — заявил парламентарий.

По словам депутата, финальная линия российской спецоперации будет проходить на границе Украины и Польши. При этом если польская армия решится вмешаться в ход спецоперации, то ей придется «бежать, задрав колени, до Варшавы».

«Тут же получите по полной схеме: [крылатыми ракетами] "Калибр" и всей мощью артиллерии и авиации», — отметил Шаманов.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.