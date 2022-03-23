Песков ответил на вопрос о "злости" Путина на украинцев

Злость у российского лидера РФ Владимира Путина и россиян вызывают не украинцы, а те люди, которые тянут страну в Североатлантический альянс, чтобы разместить ракеты США, и ходят с нацистской символикой по улицам Киева и Львова, сообщил CNN официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Он [Путин] не зол на украинцев. И никто в России не зол на украинцев. Он зол на тех людей на Украине, кто хочет быть частью НАТО, чтобы разместить американские ядерные ракеты на своей территории», — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, злость у российского руководства и россиян вызывают те люди, которые носят нацистскую символику и «запрещают народу говорить на русском языке в своей стране, в том числе тем русским, которые многие годы живут на Украине».

Кроме того, злость у Путина вызывают те, кто «хочет годами говорить с миром и с переговорной группой в Минске, не выполняя каких-либо принятых на себя обязательств».

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.