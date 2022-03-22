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34 минуты назад

Макрон позвонил Путину

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и ход российско-украинских переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Макрон позвонил Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Французский телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что президент Макрон во время разговора подчеркнул, что прекращение огня - единственное решение кризиса на Украине. По данным телеканала, президенты разговаривали около часа.

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Предыдущий телефонный разговор Путина с Макроном состоялся 18 марта. В нем французский лидер призвал к «снятию блокады и доступу гуманитарной помощи», а также заявил о необходимости немедленного прекращения огня на всей территории Украины.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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