Макрон позвонил Путину

«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», - говорится в сообщении.

Французский телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что президент Макрон во время разговора подчеркнул, что прекращение огня - единственное решение кризиса на Украине. По данным телеканала, президенты разговаривали около часа.