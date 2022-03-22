В Кремле назвали условие применения Россией ядерного оружия

«Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией.