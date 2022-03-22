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56 минут назад

В Кремле назвали условие применения Россией ядерного оружия

Вероника Полынина

Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN, передает ТАСС.

В Кремле назвали условие применения Россией ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основания для использования ядерного оружия перечислены в концепции национальной безопасности России.

«Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией.

27 февраля президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Силы сдерживания – это стратегическое наступательное вооружение: межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, самолеты тяжелой стратегической авиации, тяжелые бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22.

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По словам Путина, этот шаг был сделан на фоне недружественных и агрессивных высказываний представителей НАТО в адрес России.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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