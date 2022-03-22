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1 час назад

Песков оценил моральный дух российских войск

Lenta.ruLenta.ru

Заявления о якобы низком моральном духе российских военнослужащих, задействованных в специальной операции на Украине, следует подвергать сомнению. Это посоветовал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN.

Песков оценил моральный дух российских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что подобные утверждения исходят от различных СМИ и западных разведок. «Необходимо дважды думать о том, является ли она правдой», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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