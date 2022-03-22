Макрон позвонил Путину

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, в том числе состоялся обмен мнениями о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры России и Франции беседовали по телефону в минувшую пятницу, когда также обсуждали ход переговоров между Москвой и Киевом. Российский лидер при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей.