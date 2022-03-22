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10 минут назад

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и ход переговоров с Киевом

ТАССТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, в том числе состоялся обмен мнениями о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями, сообщила пресс-служба Кремля.

Макрон позвонил Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры России и Франции беседовали по телефону в минувшую пятницу, когда также обсуждали ход переговоров между Москвой и Киевом. Российский лидер при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей.

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Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После переговоров в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводили телефонные разговоры.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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