Песков назвал цель российских военных в Мариуполе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной целью действий российских военных в Мариуполе очищение города от националистических группировок. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков отметил, что часть украинцев сотрудничают с российскими военными.

Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

«Российские военные не бьют по гражданским целям... Оккупация не является одной из целей операции, которые были названы», - сказал он в эфире телеканала CNN.

По словам Пескова, спецоперация на Украине идет по плану в соответствии с заранее установленными планами и задачами. О том, что она займет пару дней, никто изначально не думал.