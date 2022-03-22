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29 минут назад

Песков назвал цель российских военных в Мариуполе

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной целью действий российских военных в Мариуполе очищение города от националистических группировок. Об этом сообщает ТАСС.

Песков назвал цель российских военных в Мариуполе
Фото: ТАССТАСС

Песков отметил, что часть украинцев сотрудничают с российскими военными.

Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

«Российские военные не бьют по гражданским целям... Оккупация не является одной из целей операции, которые были названы», - сказал он в эфире телеканала CNN.

По словам Пескова, спецоперация на Украине идет по плану в соответствии с заранее установленными планами и задачами. О том, что она займет пару дней, никто изначально не думал.

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Ранее во вторник, 22 марта, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что в Мариуполе сейчас остаются несколько тысяч боевиков националистических батальонов. Жители города, по его словам, не знают о гуманитарных коридорах и находятся в «ужасном состоянии».

Политика,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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