Песков отреагировал на дисквалификацию шахматиста Карякина

Москва сожалеет, что Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила на полгода россиянина Сергея Карякина, который поддержал спецоперацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ФАН.
Россия, по его словам, призывает шахматную федерацию пересмотреть решение относительно 32-летнего спортсмена. Песков подчеркнул, что Москва не согласна с вердиктом, и призвал FIDE быть вне политики.
«Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права», — констатировал официальный представитель Кремля.
Сергея Корякина дисквалифицировали на шесть месяцев. Санкции последовали после того, как шахматист поддержал действия Москвы на Украине. Россия ведет спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.