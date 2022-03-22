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46 минут назад

Песков отреагировал на дисквалификацию шахматиста Карякина

Газета.RuГазета.Ru

Москва сожалеет, что Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила на полгода россиянина Сергея Карякина, который поддержал спецоперацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ФАН.

Песков отреагировал на дисквалификацию шахматиста Карякина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, по его словам, призывает шахматную федерацию пересмотреть решение относительно 32-летнего спортсмена. Песков подчеркнул, что Москва не согласна с вердиктом, и призвал FIDE быть вне политики.

«Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию. Никто не может лишить российского гражданина такого права», — констатировал официальный представитель Кремля.

Сергея Корякина дисквалифицировали на шесть месяцев. Санкции последовали после того, как шахматист поддержал действия Москвы на Украине. Россия ведет спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

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