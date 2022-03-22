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27 минут назад

Кремль оценил ход спецоперации на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль оценил ход спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.

Ранее стало известно о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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