Кремль оценил ход спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.

Ранее стало известно о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Войска ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris.