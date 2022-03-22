Матвиенко прокомментировала решение Siemens по "Сапсанам"

«Вы представьте, какое нужно оказывать давление на такую мировую, известную компанию, чтобы заставить ее уйти с российского рынка. Понятно, что им угрожают не просто так, а экономически. Давайте посмотрим месяц-два-три. Если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время надо искать других смелых, эффективных, а эти будут жалеть. Рынок займут другие компании», — сказала Матвиенко.