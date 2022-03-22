Матвиенко прокомментировала решение Siemens по "Сапсанам"

Немецкую компанию Siemens, которая в одностороннем порядке приостановила поставки скоростных поездов «Сапсан» в Россию, могут заменить другие организации, если она не возобновит работу в РФ в ближайшие месяцы. Об этом на встрече с главой РЖД заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит «РБК».
Матвиенко отметила, что Siemens работает на российском рынке более 100 лет и считается авторитетной и проверенной компанией. По ее словам, организацию связывает с РФ эффективное сотрудничество.
«Вы представьте, какое нужно оказывать давление на такую мировую, известную компанию, чтобы заставить ее уйти с российского рынка. Понятно, что им угрожают не просто так, а экономически. Давайте посмотрим месяц-два-три. Если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время надо искать других смелых, эффективных, а эти будут жалеть. Рынок займут другие компании», — сказала Матвиенко.
Также она подчеркнула, что Россия имеет собственные «хорошие вагоностроительные предприятия» — Уралвагонзавод, предприятия группы «Синара» и другие. Матвиенко призвала делать ставку на них и заместить все возможные компоненты.
Ранее на том же мероприятии глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что Siemens приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию.