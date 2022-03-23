Володин поручил проработать статус ветеранов для добровольцев РФ на Донбассе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопросы, связанные с признанием ветеранами боевых действий граждан РФ, которые входят в воинские подразделения Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поручение было дано председателям думских комитетов по обороне, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов, данный вопрос предстоит обсудить с правительством.

С предложением о таком статусе для добровольцев выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Ранее на том же заседании Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине, однако выяснилось, что там не упоминаются воинские подразделения республик.

"Мы знаем, что, во-первых, там многие имеют российское гражданство, во-вторых, там воюют наши ополченцы", - отметил депутат.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов напомнил, что российская юрисдикция не распространяется на ДНР и ЛНР, которые признаны Россией независимыми государствами.

Однако депутаты все же решили проработать этот вопрос.

"И проработав с Минфином, Министерством обороны РФ и другими ведомствами, не откладывая, внести на ближайшее заседание Государственной думы для того, чтобы мы с вами все вопросы решили и долг свой исполнили перед теми, кто защищает безопасность нашей страны", - обратился Володин к коллегам.