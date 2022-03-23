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1 час назад

Володин поручил проработать статус ветеранов для добровольцев РФ на Донбассе

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопросы, связанные с признанием ветеранами боевых действий граждан РФ, которые входят в воинские подразделения Донецкой и Луганской народных республик.

Володин поручил проработать статус ветеранов для добровольцев РФ на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поручение было дано председателям думских комитетов по обороне, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов, данный вопрос предстоит обсудить с правительством.

С предложением о таком статусе для добровольцев выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Ранее на том же заседании Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине, однако выяснилось, что там не упоминаются воинские подразделения республик.

"Мы знаем, что, во-первых, там многие имеют российское гражданство, во-вторых, там воюют наши ополченцы", - отметил депутат.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов напомнил, что российская юрисдикция не распространяется на ДНР и ЛНР, которые признаны Россией независимыми государствами.

Однако депутаты все же решили проработать этот вопрос.

"И проработав с Минфином, Министерством обороны РФ и другими ведомствами, не откладывая, внести на ближайшее заседание Государственной думы для того, чтобы мы с вами все вопросы решили и долг свой исполнили перед теми, кто защищает безопасность нашей страны", - обратился Володин к коллегам.

Напомним, что, согласно ранее принятому закону, участники спецоперации получат доступ к системе социальной защиты, которой пользуются ветераны Афганистана, Сирии и других "горячих точек". Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое, уточнял ранее один из авторов, секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

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