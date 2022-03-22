Глава МИД Молдавии: в Кишиневе не видят угроз со стороны России

Власти Молдавии не видят угроз со стороны России, но готовятся к новой волне беженцев, если боевые действия на Украине приблизятся к границам страны. Об этом заявил во вторник вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в интервью европейскому изданию EURACTIV.

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"Мы исходим из того, что Молдавия не является военной целью, и мы не видим причин, по которым на нас могут напасть", - сказал Попеску, отметив, что власти страны продолжат придерживаться политики сохранения прописанного в конституции нейтралитета.

Вместе с тем он отметил "риск внезапного и усиленного увеличения потоков беженцев, если зона боевых действий приблизится к границе Республики Молдова". Попеску считает, что эта новая волна беженцев может привести к "более драматичным последствиям для страны".

Ситуация на границе Молдавии с Украиной в последние дни нормализовалась, на всех контрольно-пропускных пунктах минимальный поток граждан и транспортных средств, исчезли очереди. Всего с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине в Молдавию въехали 331 тыс. граждан Украины и 33 тыс. человек с паспортами других стран, из которых 231,8 тыс. покинули страну, а 97,5 тыс. остались на территории республики. При этом всего 5,3 тыс. украинцев попросили предоставить им убежище в Молдавии.

В настоящий момент в разных районах республики открыты десятки пунктов для приема беженцев. Им предоставляют временное жилье, продукты и средства гигиены. После отдыха большая часть людей уезжает в Румынию и другие страны Евросоюза.