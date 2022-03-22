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17 минут назад

Захарова заявила, что Россия возмущена арестом блогера Федорова в Латвии

ТАССТАСС

Москва считает нарушением прав человека арест блогера Кирилла Федорова в Латвии за его высказывания в поддержку российской специальной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова заявила, что Россия возмущена арестом блогера Федорова в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине. Рига вновь демонстрирует, что ее международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась, для нее на практике ничего не значат", - указала дипломат.

Политика,Кирилл Федоров,Мария Захарова,МИД России,
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