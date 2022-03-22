Захарова заявила, что Россия возмущена арестом блогера Федорова в Латвии

"Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине. Рига вновь демонстрирует, что ее международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась, для нее на практике ничего не значат", - указала дипломат.