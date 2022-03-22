Дума может в апреле рассмотреть президентский законопроект о гражданстве РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о гражданстве РФ, внесенный президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий, первое чтение проекта может пройти в апреле.

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"Мы приняли решение рекомендовать Госдуме принять [законопроект] в первом чтении, передали это на Совет Думы, который включит его в повестку работы. Я думаю, что это будет апрель", - сказал Водолацкий.

Он отметил, что между первым и вторым чтением законопроект ждет доработка.

"У депутатов есть предложения, [уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна] Москалькова сегодня высказала свои предложения. Поэтому ко второму чтению будем учитывать и дорабатывать", - добавил политик.

Президент РФ в конце декабря 2021 года внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве РФ". Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц.