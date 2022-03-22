Медведев призвал усилить пограничный контроль

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возможном росте террористической угрозы в связи с увеличением числа радикалов, въезжающих в Россию, сообщает РИА "Новости".
"Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", - утверждает Медведев.
Он заявил, что для противодействия этому требуется скоординированная работа всех правоохранительных органов России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в циничном нежелании признавать наличие радикалов на Украине. Так она прокомментировала заявление министерства внутренних дел Германии о том, что немецкие неонацисты могут участвовать в боевых действиях на стороне Украины.