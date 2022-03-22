Медведев призвал усилить пограничный контроль

"Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", - утверждает Медведев.