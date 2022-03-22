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47 минут назад

Сербия отказалась запрещать российские СМИ и культуру

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Правительство Сербии не станет запрещать культуру России, закрывать российские СМИ и ущемлять права российских граждан. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин на встрече с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко.

Сербия отказалась запрещать российские СМИ и культуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерии, при которой отнимается собственность граждан и самой РФ, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников. Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией», — подчеркнул он.

Политика,Александр Вулин,
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