Совфед одобрил наказание за фейки о работе госорганов РФ за границей

Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности за ложную информацию о деятельности любых государственных органов России за границей и их дискредитацию, передает

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Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и других ведомствах. В случае тяжких последствий распространения ложной информации об этих ведомствах предусмотрено лишение свободы до 15 лет. Кроме того, Совфед одобрил введение административной ответственности за дискредитацию российских государственных органов, работающих за рубежом. Максимальный штраф за данное правонарушение составит до 1 млн рублей.

Поправки дополнят принятый ранее закон об ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Закон был принят во втором и третьем чтениях в Госдуме 22 марта. Согласно закону, уголовной ответственности также подлежат лица, призывающие к использованию иностранным государством «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических или экономических санкций» против России, ее граждан или юридических лиц.